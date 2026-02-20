La Bañeza refuerza el servicio de limpieza tras el Carnaval

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza activó durante toda la semana de Carnaval un refuerzo especial del Servicio Municipal de Limpieza para garantizar la normalidad en la ciudad, que recibió al menos 30.000 visitantes con motivo de las celebraciones, según informó el alcalde, Javier Carrera.

El Servicio de Limpieza, dependiente de la Concejalía de Medio Ambiente, mantuvo e intensificó las labores habituales a lo largo de todos los días festivos, permitiendo que la ciudad funcionara con normalidad pese al notable incremento de población. El regidor destacó el esfuerzo realizado por todos los trabajadores del servicio, subrayando que gracias a su trabajo La Bañeza pudo disfrutar de los carnavales «en condiciones de normalidad» y recuperar de forma progresiva el ritmo habitual de la ciudad.

Carrera puso en valor la incorporación de nueva maquinaria y el aumento de personal, mejoras que se hicieron especialmente visibles durante los carnavales y que han incrementado notablemente la eficiencia del servicio. Estas mejoras forman parte del proceso de modernización iniciado tras la licitación del servicio, que ha permitido dotar a la ciudad de un sistema de limpieza «más moderno y adaptado a las necesidades actuales».