Valencia cierra su feria con cerca de 40.000 visitantes, en fotos

La 105ª edición de la Feria de Febrero de Valencia de Don Juan ha cerrado este sábado al mediodía con un balance muy positivo, confirmándose como una de las ediciones más concurridas de su historia. Tras tres días de intensa actividad, más de 40.000 personas han pasado por el recinto ferial y por las calles del municipio, consolidando este evento como una de las citas comerciales y ganaderas más importantes del calendario provincial.

El concejal de Ferias y Mercados del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, Ángel Pérez, ha destacado el rotundo éxito de esta edición, subrayando la elevada participación tanto de expositores como de visitantes.

«El balance del Ayuntamiento es muy positivo, increíble la participación tanto de expositores como de visitantes. Más de 40.000 personas habrán pasado por aquí y, pese a las incidencias de última hora por el agua, hemos tenido una afluencia de gente increíble, con el centro ferial lleno y el pueblo hasta arriba», señaló el edil.

La jornada arrancó a las 10.00 horas, momento en el que comenzaron a llegar los visitantes para disfrutar de una completa programación. Entre las 11.00 y las 14.00 horas tuvo lugar la Exposición del Perro Mastín Español. Después fue el concurso-exposición de burros, centrado en el asno zamorano-leonés, actividad organizada por la Asociación Nacional de Criadores de la Raza Asnal Zamorano-Leonesa, y que despertó un enorme interés, especialmente entre los más pequeños, que no dudaron en acercarse e interactuar con estos singulares animales.

La programación se completó con la mesa redonda «La Academia Leonesa de Gastronomía y los productos de León», en el Edificio Mirador de la Condesa; la charla «Abejas y colmenas: más que miel», impartida por Jazmín Fernández Epelde, y una degustación de productos de la Huerta de Fresno en la carpa ferial. La clausura oficial de la feria tuvo lugar a las 14.00 horas.

De forma paralela, la Plaza Mayor acoge hasta este domingo la Exposición de Tractores Antiguos, abierta al público de 10.00 a 20.00 horas, ampliando la oferta expositiva de esta histórica cita.

La Feria de Febrero ha contado con cerca de 160 expositores, distribuidos en casi 30.000 metros cuadrados de superficie, reafirmando el peso económico, social y cultural de un evento que, edición tras edición, continúa creciendo y batiendo récords de asistencia y de particiación.