Dos heridos en el vuelco de un turismo en la N-120 en Villarejo de Órbigo

Dos personas resultaron heridas en la madrugada de hoy tras volcar con el turismo en el que circulaban en el kilómetro 336 de la carretera N-120, en la localidad leonesa de Villarejo de Órbigo.

El suceso se produjo a las 3.27 horas, cuando una llamada alertó de lo ocurrido a la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León, en la que se informó de que los ocupantes del vehículo habían conseguido salir de él, al tiempo que solicitaba asistencia para ambos, que presentaban contusiones y erosiones.

La sala de operaciones dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia al lugar.