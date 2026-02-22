Dos heridos en el vuelco de un turismo en la N-120 en Villarejo de Órbigo
Lograron salir del vehículo por sus propios medios
Dos personas resultaron heridas en la madrugada de hoy tras volcar con el turismo en el que circulaban en el kilómetro 336 de la carretera N-120, en la localidad leonesa de Villarejo de Órbigo.
El suceso se produjo a las 3.27 horas, cuando una llamada alertó de lo ocurrido a la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León, en la que se informó de que los ocupantes del vehículo habían conseguido salir de él, al tiempo que solicitaba asistencia para ambos, que presentaban contusiones y erosiones.
La sala de operaciones dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia al lugar.