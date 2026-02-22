El PP de León propone un nuevo polígono en Villablino para “complementar las inversiones en turismo y medio ambiente”

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Partido Popular de León propuso hoy la construcción de un nuevo polígono industrial en Villablino que “facilite la implantación de empresas que sirvan de motor económico en la comarca con suelo industrial de calidad”.

Así lo señaló la candidata ‘popular’ por León a las Cortes, María José Álvarez Casais, durante la visita a la comarca, en la que puso en valor esta iniciativa “contemplada en el proyecto de presupuestos de la Junta para 2026 y rechazada por el Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Leonés”, y que “forma parte del programa electoral”.

“Estamos en una comarca castigada por la reconversión minera y la pérdida de población y que tiene que mirar al futuro con la puesta en marcha de este desarrollo de suelo industrial que complemente las acciones que ha llevado a cabo la Junta en los últimos años para potenciar, sobre todo, el turismo y el medio ambiente”, remarcó Álvarez Casais.

El recorrido, en el que estuvo acompañada por el número dos de la candidatura, Neftalí Fernández, el portavoz del PP en Villablino y número número de la lista, Roberto González, el senador por León Jorge García Vega y la diputada provincial Noelia Pombo, sirvió para conocer las inversiones llevadas a cabo por la Junta en los últimos años, que cifró en más de seis millones de euros.

Entre ellas destacó el voladero del Urogallo, inaugurado a comienzos de 2025 tras una inversión de 400.000 euros, que “se ha convertido en un referente turístico de la comarca con un incremento exponencial”, sobre todo de familias, que quieren “conocer de primera mano” a una especie que estaba en vías de extinción y que “gracias a la labor de conservación y conocimiento de la Junta y de dicho espacio está permitiendo incrementar su población”.

El centro del Urogallo, integrado en el espacio de la Casa del Parque Alto Sil, también recibirá una inyección de 450.000 euros para la mejora de las instalaciones y la renovación expositiva.

La segunda gran apuesta en la comarca de Laciana, tal y como resaltó María José Álvarez, es poner en valor el pasado minero a través de la recuperación del Pozo María como Archivo Histórico de las Familias Mineras. Esta apuesta, ya ejecutada, supuso una inversión de 1,2 millones de euros a los que se sumará, en breve, los 400.000 euros destinados a la dotación expositiva.