El Grupo de Rescate y Salvamento socorre a un montañero herido en La Pola de Gordón

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha dirigido esta tarde el rescate de un montañero que ha resultado herido tras sufrir una caída en el pico El Altico en La Pola de Gordón .

La operación comienza tras recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León a las 15:37 horas del propio herido, un varón de 70 años quien explica que ha sufrido una caída, ha rodado por una pendiente mientras descendía por la cara norte del pico El Altico, en La Pola de Gordón (León) y solicita asistencia, ya que se encuentra herido y no puede continuar andando.

El gestor del 1-1-2 realiza inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl, que se encarga de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debe hacer hasta que lleguen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encarga de coordinar el incidente para concretar la ubicación de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera. Al mismo tiempo, el 1-1-2 avisa del incidente a la Guardia Civil de León y a los Bomberos de León.

Ya en las inmediaciones del pico y una vez localizado el montañero herido, el helicóptero realiza un apoyo de patín sobre una formación rocosa para, de esta manera, facilitar el descenso a tierra del equipo de rescate. Ellos acceden a pie hasta el herido, a quien prestan una primera asistencia antes de encamillarle con un tablero espinal mientras el helicóptero aterriza en las inmediaciones. Realizan un porteo de camilla de uos 30 metros para subir al herido al helicóptero.

Ya desde allí, vuelan hasta la localidad de La Magdalena para dejar al herido en el centro de salud de la localidad y ser atendido en el servicio de urgencias.