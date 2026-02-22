Sabero profundiza en el papel clave de los directivos vascos en Hulleras

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

El Auditorio del Museo se quedó pequeño para escuchar la ingeniero-investigador Gabriel Frías al estudio que ha llevado a cabo sobre los principales directivos de Hulleras de Sabero procedentes del País Vasco. La mayoría de los asistentes se preguntaban cómo era posible que durante décadas viesen sobre las calles los nombres de José León Izaguirre, Roberto Serling, Venancio Echeverría, Enrique de Borda ó José Joaquín de Ampuero y no supieran nada de sus vidas e incidencia en la vida del Valle. Más sorprendió la vida vinculada a Sabero de Tomás Allende, con raíces en Burón pero que dedicó su vida al mundo empresarial en el Bilbao y la Cuenca de Sabero, teniendo una gran influencia en la empresas HSA, pero que no fue reconocido con una calle como sus predecesores.

Sin embargo, el ingeniero Gabriel Frías presentó este sábado un estudio detallado y con todo género de detalle de los principales directivos de esta empresa minera procedentes del País Vasco. Así el público pudo saber quien fue el mentor de la construcción del emblemático edificio de El Casino, a cargo de Roberto Sterling; la construcción de viviendas sociales, escuelas y hospital minero, por parte de José León Izaguirre; el capital invertido y el desarrollo de la empresa minera durante más de cien años hasta su desaparición de la Cuenca en 1993.

Frías profundizó en el trabajo y vida de cada uno de los bilbaínos que tuvieron incidencia en HSA, su importancia para la vida del Valle, la transformación que trajeron desde su tierra que promovieron que la empresa minera de Sabero se convirtiera en todo un referente en el mundo de la minera en España.

Frías profundizará en la trayectoria de estos destacados bilbaínos que, con su iniciativa y liderazgo, dejaron una huella imborrable en la historia de la empresa y del propio valle. Sus decisiones estratégicas, su apuesta por la innovación y su capacidad para articular redes empresariales fueron determinantes para situar a Hulleras de Sabero como un referente en el panorama minero de España.

Ingeniero jubilado del sector de la siderurgia, es conocido por su faceta como conferenciante en el sector metalúrgico y, de forma muy singular, por las impartidas en el Museo de la Siderurgia y la Minera en Sabero, relativas al trabajo histórico en las ferrerías.

Frías es autor del II Volumen de la Colección «Cuadernos de la Ferrería: El trabajo en la Ferrería de San Blas. Acercamiento Histórico al proceso Siderúrgico del Segundo Tercio del Siglo XIX en España, en el que se ilustra los trabos realizados en la Ferrería y su ubicación actual : Madrid, País Vaso, León capital Boñar y el propio municipio de Sabero en la localidad de Sotillos de Sabero, donde la escuela pública tenía una balconada que ahora se exhibe en la Ferrería de San Blas.

Ha impartido varias conferencias, destacando los trabajos llevados a cabo en los últimos mes en la puesta en valor de los restos de los Altos Hornos, que ha permitido conocer a los vecinos de la Cuenca la evolución histórica de la metalurgia y los procesos que se desarrollaba en la Ferrería de Sabero a mediados del siglo XIX, y el funcionamiento de las grandes y modernas máquinas de la época, que se diferenciaban de las que existían en otras zonas industriales de España.