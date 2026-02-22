Los municipios buscan la forma de aplicar políticas sostenibles desde el territorio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Más de 700 municipios de toda España participaron los días 19 y 20 de febrero en las Jornadas sobre Políticas de Desarrollo Sostenible en las Entidades Locales, organizadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a través de la Red de Entidades Locales de la Agenda 2030, en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y los ayuntamientos de La Vall d'Uixó y Rafelbunyol.

El encuentro se consolidó como un espacio de intercambio de experiencias y reflexión conjunta sobre cómo aplicar políticas públicas sostenibles desde el ámbito local, poniendo el acento en la coherencia de las decisiones municipales y en la necesidad de planificar a largo plazo. Desde realidades territoriales muy diversas, los participantes coincidieron en un diagnóstico común: «el municipalismo es el espacio del sentido común y de las políticas pensadas a luces largas».

Uno de los momentos centrales de las jornadas fue la mesa redonda «La economía y la participación local como ejes del desarrollo sostenible», moderada por la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna Pons. En ella intervinieron responsables municipales de distintos puntos del país, que aportaron visiones complementarias sobre crecimiento económico, atracción de industria, innovación y cohesión social.

Murias de Paredes estuvo representado por su alcaldesa, Mª Carmen Mallo, quien además ocupa el cargo de vocal en la Comisión de Desarrollo Rural de la FEMP. Mallo intervino como ponente en la mesa redonda. La regidora aportó la perspectiva del mundo rural y emocionó al auditorio con una llamada a la «normalización del discurso» sobre la Agenda 2030. Utilizando la fábula de la ostra y el pez, Mallo recordó que «la administración debe ser humilde, saber escuchar y generar confianza», especialmente en territorios pequeños y envejecidos.

La alcaldesa defendió que la sostenibilidad en el medio rural pasa por una gestión cercana, basada en la participación ciudadana y la pedagogía social, subrayando que «la Agenda 2030 no puede imponerse, tiene que explicarse y vivirse desde lo local». Su intervención puso en valor la cooperación institucional y la necesidad de proteger el mundo rural como parte esencial del equilibrio territorial.

Desde La Vall d’Uixó, su alcaldesa subrayó el impacto del crecimiento económico ligado a proyectos estratégicos y defendió que «necesitamos ciudades acogedoras donde nadie sobre para seguir creciendo con industria y empleo de calidad». Por su parte, el representante de Santomera incidió en la importancia de la planificación frente a la burocracia y en una fiscalidad «verde» vinculada a la formación y a las necesidades reales del tejido empresarial local.

Desde la ciudad de Móstoles, se puso el acento en la «escucha activa» y en la colaboración público-privada como herramientas para acelerar proyectos y hacer que el bienestar llegue a todos los distritos, destacando iniciativas de innovación municipal como laboratorios urbanos y espacios de emprendimiento.