Astorga estrecha lazos con EE UU con la visita de las Hijas de la Revolución

La ciudad de Astorga recibió este sábado la visita de la delegación en España de las Hijas de la Revolución Americana (Daughters of the American Revolution, DAR), una organización patriótica que agrupa a mujeres descendientes directas de quienes participaron en la independencia de los Estados Unidos y que trabaja activamente en la preservación de la historia y la promoción de la educación.

La visita fue encabezada por Elizabeth Weiss, presidenta de la organización en España, y contó con la recepción oficial por parte del alcalde de Astorga, José Luis Nieto, en un encuentro que pretende dar continuidad y nuevo impulso a las relaciones entre la capital maragata, la asociación y la Embajada de Estados Unidos en España, tanto en el ámbito cultural como en el económico.

Durante el acto institucional, celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento, se llevó a cabo el intercambio de obsequios y la entrega de insignias. Según explicó el alcalde, Elizabeth Weiss le hizo entrega de un cuadro conmemorativo y le impuso un pin con las banderas de España y Estados Unidos «como símbolo de hermandad». Posteriormente, la delegación posó bajo la placa que recuerda la histórica visita de John Adams a Astorga en enero de 1780, cuando aún no había llegado a ser el segundo y sexto presidente de los Estados Unidos. Dicha placa fue instalada en 2018 por el Ayuntamiento en colaboración con la propia asociación.

En ese mismo año, el 18 de junio de 2018, el Ayuntamiento de Astorga ya había organizado un acto conmemorativo junto a la rama española de la DAR y la Embajada de Estados Unidos para recordar el paso de John Adams por la ciudad, un episodio histórico que vincula a Astorga con los orígenes de la nación norteamericana, según explica el historiador Arsenio García, también presente en la comitiva de bienvenida.

Como colofón a la visita de este fin de semana, el alcalde entregó a sus invitadas una carta institucional dirigida al embajador de Estados Unidos en España, en la que se le invita formalmente a visitar Astorga con el objetivo de estrechar aún más los lazos históricos, culturales y de cooperación entre ambos países.

La DAR, fundada en 1890, está presente en los 50 estados de Estados Unidos y en numerosos países, entre ellos España, y cuenta con más de 185.000 miembros. Su labor se centra en preservar el patrimonio histórico, la concesión de becas educativas y la difusión de la historia de la independencia estadounidense, bajo el lema «Dios, Hogar y Patria». La visita a la ciudad de Astorga refuerza el papel de la ciudad como enclave de referencia en la memoria histórica compartida entre España y Estados Unidos.