La N-120 frena a 70 km/h entre el Hospital y Villarejo: paliativos contra los baches que indignan a los conductores en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La N-120 ha visto recientemente limitada su velocidad a 70 km/h en el tramo que va desde el área del Hospital de Órbigo hasta el cruce de Villarejo. Esta medida, que ha generado malestar entre muchos conductores, forma parte de acciones preventivas para mejorar la seguridad vial en una vía que acumula problemas crónicos: baches, firme deteriorado y un historial de accidentes.

La carretera N-120 está aplicando "paliativos" temporales para garantizar la seguridad mientras se espera una mejora más estructural del firme. Entre estas medidas se incluyen reducciones puntuales de velocidad de entre 20 y 30 km/h por debajo del límite habitual (que en muchos tramos de la N-120 es de 90-100 km/h), lo que en este caso concreto deja el tope en 70 km/h.