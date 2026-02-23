Herido un trabajador tras caerle encima un objeto metálico desde una torre de alta tensión en una zona de monte en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un trabajador resultó herido este lunes 23 de febrero de 2026 en Villarroquel, pedanía del municipio de Cimanes del Tejar (León), tras recibir el impacto de un objeto de hierro que cayó desde una torre de alta tensión en una zona de monte.

Según el aviso recibido por la Sala de Operaciones del 112 Castilla y León a las 11.08 horas, varias llamadas alertaron del accidente laboral. El afectado, que realizaba trabajos en la estructura, sufrió un golpe por la caída de un elemento metálico desde altura.

Inmediatamente se activó el protocolo de emergencias: se dio aviso a la Guardia Civil (COS de León) y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó un helicóptero medicalizado (HEMS) para una evacuación rápida desde el lugar, de difícil acceso por tratarse de una zona montañosa.

Hasta el momento no se han facilitado detalles sobre el estado de salud del trabajador ni su identidad, ya que el helicóptero medicalizado se encargó del traslado urgente. La Guardia Civil investiga las circunstancias exactas del suceso para determinar si hubo fallos en la sujeción del material o en las medidas de protección.