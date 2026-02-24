La Guardia Civil de Armunia detiene a cuatro hombres por el robo en una granja de La Robla

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Equipo de Policía Judicial de Armunia ha culminado con éxito la operación Arualmar, logrando la detención de cuatro hombres residentes en Asturias como presuntos autores de un robo con fuerza en una explotación avícola de La Robla. La intervención ha permitido recuperar la totalidad de los efectos sustraídos, que ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

Los hechos se remontan al pasado 18 de febrero, cuando los sospechosos se desplazaron desde el Principado con el objetivo de ejecutar el asalto. Sin embargo, se vieron obligados a abandonar el vehículo empleado en las proximidades de la empresa y continuar su huida a pie.

La inspección ocular del vehículo fue determinante para el éxito de la investigación. En su interior, los agentes de la Policía Judicial hallaron no solo el botín completo, sino también una serie de indicios clave que, sumados al análisis de las cámaras de seguridad (CCTV) de la zona, permitieron la identificación plena de los cuatro implicados.

Tras finalizar las diligencias, los investigadores procedieron a la explotación de la operación. Los cuatro detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de León para responder por los hechos.