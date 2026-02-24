UGT lamenta el fallecimiento del trabajador en Villarroquel y considera intolerables las cifras de siniestralidad

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

UGT Castilla y León lamentó hoy la muerte de un joven de 27 años a consecuencia del accidente laboral ocurrido ayer en Villarroquel, en el municipio leonés de Cimanes del Tejar, cuando la víctima se encontraba realizando labores de conectividad en las riberas del río Luna y sufrió la caída de un hierro desde una torre de alta tensión.

El sindicato trasladó a familiares, amigos y compañeros de trabajo sus condolencias y apoyo y lamentó el alto número de personas trabajadoras fallecidas en los primeros meses de este año. “Ningún accidente debe quedar impune y se deben esclarecer a la mayor brevedad posible las circunstancias de lo sucedido y adoptar las medidas pertinentes conforme a la seguridad laboral para evitar futuros siniestros y garantizar condiciones laborales seguras en todas las empresas de Castilla y León”, apuntan desde UGT y recuerdan que las elevadas cifras de accidentes de trabajo evidencian que “la seguridad y la salud en el trabajo sigue siendo una asignatura pendiente en las empresas de la Comunidad”. De hecho, aducen que la elevada siniestralidad se produce porque “no hay un cumplimiento real de la normativa vigente. Simplemente se cubre el expediente y eso no es prevención”.

Por eso urgen a empresas y administración a actuar para garantizar la protección de la seguridad y de la vida de las personas trabajadoras, porque “es muy preocupante que en una sociedad avanzada como la de Castilla y León los accidentes de trabajo sigan aumentando. Son cifras intolerables”.

Además, para UGT es evidente que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no ha conseguido uno de sus principales objetivos como es el de que la prevención de riesgos laborales se integre en el sistema general de gestión de la empresa y, por eso, consideran necesario actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a las nuevas realidades del mundo del trabajo, fuertemente influido por las transiciones demográfica, climática y digital. Añaden que “los empresarios han abandonado las medidas de prevención dando prioridad a la productividad”.