IU exige una investigación “exhaustiva” del accidente en el que perdió la vida un trabajador en Villaroquel

Izquierda Unida lamentó hoy “profundamente” el fallecimiento del trabajador de 27 años que perdió la vida tras sufrir un accidente mientras realizaba labores bajo una torre de alta tensión en la localidad leonesa de Villarroquel, en el municipio de Cimanes del Tejar, y exigió una investigación “exhaustiva” del mismo.

La formación, que trasladó su “cariño, solidaridad y apoyo a la familia, amistades y compañeros del trabajador fallecido”, recordó que el siniestro mortal se produjo una semana después de otro accidente laboral también con resultado mortal en la provincia de León. “No estamos ante hechos aislados, sino ante una realidad estructural que demuestra que la siniestralidad laboral sigue siendo una grave problemática social que requiere una respuesta política contundente”, advirtieron al respecto.

En este sentido, desde IU resaltaron que la prevención de riesgos laborales “no puede quedar supeditada a la reducción de costes, a la externalización de servicios o a la precarización de las condiciones de trabajo”, ya que “cuando fallan las medidas de seguridad, cuando no se extreman las precauciones en trabajos de especial riesgo o cuando la vigilancia es insuficiente”, las consecuencias son “irreparables”.

Desde Izquierda Unida exigieron que se investiguen “con rigor” las circunstancias de este accidente y que, en su caso, se depuren todas las responsabilidades, al considerar “imprescindible” que se garantice el cumplimiento estricto de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y que se refuercen los mecanismos de inspección y control.

“La siniestralidad laboral tiene causas y responsables, por lo que las empresas deben asumir su obligación de proteger eficazmente la salud y la vida de sus trabajadores y las administraciones públicas deben dotar de recursos suficientes a la Inspección de Trabajo para vigilar, supervisar y sancionar cuando sea necesario”, concluyeron.