Santibáñez de la Isla acoge la celebración de las Águedas Tilerenses

La Asociación Montañas del Teleno celebrará el sábado 7 de marzo de 2026 en Santibáñez de la Isla los primeros actos de la Estrategia de Animación de la Intervención 7119 Leador para el año 2026, en el marco de la tradicional celebración de las Águedas Tilerenses.

Los actos comenzarán a las 11.00 horas en el Hotel Rural Madre Agricultura, con la recepción y bienvenida a los asistentes. A continuación, a las 11.15 horas, tendrá lugar la plantación de un pino Pinus pinaster en el Parque de San Juan, seguida, a las 11.30 horas, del acto de nombramiento de la Águeda Tilerense 2026. La jornada se clausurará a las 12.30 horas y concluirá con el tradicional convite tilerense a partir de las 12:45 horas.

Desde la Asociación Montañas del Teleno se destaca la importancia de este evento para la vida social y cultural del territorio, así como su valor simbólico como arranque de las acciones Lader del próximo año, invitando a vecinos y medios de comunicación a acompañar y dar visibilidad a una celebración profundamente arraigada en la comarca.

La festividad de las Águedas (o Santa Águeda) es una tradición muy arraigada en la provincia de León, celebrada alrededor enfebrero. Se caracteriza por ser una fiesta en la que las mujeres toman el mando simbólico de los pueblos y ciudades, reivindicando su papel y liderazgo.