La Plataforma de Contratación del Sector Público publica la resolución para 60 viviendas de alquiler en Valverde de la Virgen

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha hecho pública la resolución por la que CASA 47, Entidad Estatal de Vivienda dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, formaliza la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto de edificación de una promoción de 60 viviendas destinadas al alquiler asequible en Valverde de la Virgen.

El encargo, que comprende tanto el proyecto básico como el de ejecución, ha sido adjudicado a Taller de arquitectura BIM S.L. por un importe de 236.493,12 euros, sin incluir impuestos. La actuación se desarrollará en una parcela de 3.475 metros cuadrados ubicada en la calle Mesón número 7, un suelo anteriormente perteneciente al Ministerio de Defensa que será destinado íntegramente a uso residencial protegido.

En el proceso de valoración de las propuestas se ha otorgado especial relevancia a la calidad arquitectónica. Entre los criterios determinantes han destacado la adecuada integración del edificio en su entorno urbano, el cuidado en la composición formal y la coherencia estética del conjunto. Asimismo, se ha considerado prioritaria la incorporación de estrategias de sostenibilidad ambiental, con soluciones bioclimáticas y medidas orientadas a la eficiencia hídrica y energética.

La propuesta seleccionada también incorpora planteamientos vinculados a la industrialización constructiva, con el objetivo de optimizar los tiempos de ejecución y mejorar los estándares de calidad. El grado de innovación técnica, la viabilidad de las soluciones planteadas y la reducción prevista de plazos han sido igualmente factores clave en la adjudicación.

Las 60 viviendas proyectadas se integrarán de manera permanente en el parque estatal de vivienda asequible, garantizando su carácter protegido a largo plazo. CASA 47 gestionará de forma integral el desarrollo de la promoción, desde la adecuación del suelo y la ejecución de las obras hasta la entrega y posterior administración de las viviendas, reforzando así el compromiso público con el acceso a una vivienda digna y asequible.

Según se publica en la Plataforma, el contrato se desarrollará conforme a dos fases. Una de ellas será el proyecto básico y trabajos complementarios mientras que la segunda corresponderá al proyecto de ejecución.