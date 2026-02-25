Santa María del Páramo presenta una completa agenda cultural y formativa para finales de febrero y marzo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Santa María del Páramo acogerá en los próximos días una variada programación de actividades culturales, educativas y formativas, dirigidas a públicos de todas las edades y con acceso libre hasta completar aforo.

La agenda comenzará el viernes 27 de febrero, a partir de las 19.30 horas, en el salón de actos, con la presentación “Santa María en ruta 2026”, una cita abierta a toda la ciudadanía interesada en conocer este proyecto.

El sábado 28 de febrero se celebrarán dos actividades: a las 17.30 tendrá lugar una charla sobre Técnicas de estudio para diferentes aprendizajes, orientada a estudiantes, familias y personas interesadas en mejorar sus métodos de aprendizaje. Ese mismo día, a las 19.00 horas, en la sala de conferencias se presentará la Asociación El Páramo Lee, una iniciativa que se dedica a la promoción de la lectura y la cultura en la comarca.

La programación continuará el martes 3 de marzo a las 20.00 horas en la Biblioteca, con una nueva sesión de Martes de Tertulia, en la que se comentará el libro “Los Siguientes”, de Pedro Simón.

Entre el lunes 9 y el jueves 12 de marzo se desarrollará, a partir de las 16.30, en el aula de informática el curso gratuito “Aprende a aplicar la IA a tu negocio”, dirigido a personas emprendedoras, comerciantes y profesionales interesados en conocer las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial. Las inscripciones se pueden realizar en la Biblioteca por las tardes o en el Ayuntamiento por las mañanas.