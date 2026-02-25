La Diputación dejará al 0% el recargo provincial del IAE

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

La Diputación de León dejará al 0% el recargo provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Así lo anunció ayer el diputado de Hacienda, Santiago Dorado, quien respondió a así a la pregunta planteada por el PP. El portavoz de los populares en la institución provincial, David Fernández, preguntó durante el pleno ordinario celebrado este miércoles si la Diputación tenía intención de modular el recargo del IAE que, recordó, «está al 40%, el mayor tipo impositivo, lo que impide el crecimiento de empresas». Dorado, por su parte, quiso dejar claro que «es un impuesto heredado que puso el PP», antes de anunciar que la administración provincial «propondrá dejar a cero ese impuesto».

Otros asuntos

En el pleno ordinario también se abordaron otros asuntos por los que preguntó el PP, como el convenio con los Grupos de Acción Local que está pendiente de firma, a lo que el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel respondió que ahora se liquidará lo que está pendiente para, en marzo, firmar el nuevo convenio.

En lo referente a la estación de esquí Valle de Laciana-Leitariegos, el diputado Octavio González explicó que las obras del plan director se desarrollan «a buen ritmo» y recordó el compromiso de la administración provincial para que esté rematado al inicio de la próxima temporada, salvo el telesilla, que experimentará un retraso al haberse rescindido el contrato.

El Plan de Juntas Vecinales 2024-25 del que quedaron fuera de la subvención 14 de ellas también llegó de la mano del PP que quiso saber en qué situación se encuentra en la actualidad. «Es un problema que no tiene fácil encaje», respondió Courel, algo que detalló Valentín Martínez, vicepresidente segundo de la Diputación y encargado del áre de Cooperación y SAM: «No es posible solucionarlo porque no cumplen los requisitos que marcaban las bases», si bien animó a los afectados a defender sus derechos como consideren oportuno.

También en el apartado de ruegos y preguntas, Vox preguntó por el mal estado de las carreteras en Renedo de Valderaduey. A este respecto, la respuesta fue que «la diputación está trabajando en ello» y que, tras una reunión mantenida con representantes de la localidad hace unos días, se ha puesto de manifiesto que una de las carreteras no pertenece a la red provincial, mientras que en la otra «las obras van a comenzar tan pronto como se pueda».

Álvarez Courel aprovechó para puntualizar que ni la conectividad ni la implantación de la TDT «no son competencia de la Diputación».