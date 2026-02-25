La Junta abre una nueva línea de ayudas agroambientales y climáticas por 8 M€

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha abierto una nueva incorporación de titulares de explotaciones agrarias a las ayudas agroambientales y climáticas incluidas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) 2023-2027, una convocatoria dotada con ocho millones de euros para financiar los contratos que se desarrollarán entre 2026 y 2028.

El extracto publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) detalla que estas ayudas buscan impulsar prácticas sostenibles en el campo y reforzar la mitigación y adaptación al cambio climático mediante compromisos plurianuales asumidos por agricultores y ganaderos de la Comunidad.

La orden establece que podrán sumarse titulares de explotaciones que adopten métodos respetuosos con el medioambiente a través de cinco líneas: cultivos agroindustriales sostenibles, aprovechamiento forrajero extensivo con ganado ovino o caprino, apicultura orientada a la mejora de la biodiversidad, agricultura ecológica y mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción.

La distribución presupuestaria prioriza la agricultura ecológica, que concentrará cinco de los ocho millones disponibles, seguida de los cultivos agroindustriales y la conservación de razas autóctonas —ambas con un millón cada una—, mientras que el pastoreo extensivo contará con ochocientos mil euros y la apicultura con doscientos mil.