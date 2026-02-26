Los alumnos coyantinos brillan en la Jornada Escolar de Ajedrez

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los alumnos de la Escuela Deportiva Municipal de Ajedrez de Valencia de Don Juan participaron el pasado sábado 22 de febrero en la Jornada Escolar de Ajedrez de los Juegos Escolares, una actividad enmarcada dentro del programa de deporte escolar provincial. La jornada se desarrolló en La Bañeza, teniendo como escenario la Biblioteca Municipal de la localidad, y reunió a jóvenes ajedrecistas de distintos municipios de la provincia.

La participación de los escolares de Valencia de Don Juan fue especialmente destacada, cosechando unos excelentes resultados que reflejan el trabajo constante y la buena planificación que se viene desarrollando desde hace varias temporadas en las Escuelas Deportivas Municipales de ajedrez. Los alumnos, que compitieron representando al Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, lograron dominar la competición al imponerse en las categorías benjamín, alevín e infantil, tanto en la clasificación individual como en la colectiva.

En el apartado individual, en la categoría benjamín, Tristán De Campo Alburquerque se proclamó campeón de la jornada, mientras que David Becerro Ramos alcanzó la segunda posición. En categoría alevín, Hernán De Campo Alburquerque obtuvo la medalla de oro y Lucas Marcos Garrido finalizó en segunda posición. Por su parte, en la categoría infantil, Martín Rodríguez Martínez consiguió el primer puesto, seguido de Izan Ugidos Martín, que logró la medalla de plata, y David Rodríguez Martínez, que completó el podio con la medalla de bronce.

En la clasificación por equipos, el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan volvió a demostrar su hegemonía al proclamarse campeón en las tres categorías disputadas. En categoría benjamín, el equipo vencedor estuvo integrado por Tristán De Campo, David Becerro, Aitor García y Jesús Fuerte. En alevín, el conjunto campeón lo formaron Hernán De Campo, Lucas Marcos Garrido, Mauro Bodega y Narciso García. Finalmente, en infantil, el equipo ganador estuvo compuesto por Martín Rodríguez, Izan Ugidos y David Rodríguez.

Campeonato provincial

Esta jornada escolar de ajedrez ha servido además como una importante toma de contacto de cara al Campeonato Provincial Escolar de Ajedrez, que se celebrará el próximo domingo 22 de marzo. En dicha cita, la Escuela Deportiva Municipal de Ajedrez de Valencia de Don Juan contará con una amplia representación y partirá como una de las principales favoritas al título, a la vista de los resultados obtenidos en esta competición previa. Actualmente, la escuela cuenta con un total de 18 alumnos y alumnas.