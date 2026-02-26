Valencia de Don Juan publica las bases de las ayudas a las familias para material escolar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas destinadas a sufragar los gastos de material escolar para el presente curso académico. Esta iniciativa busca proporcionar un apoyo económico directo a las familias del municipio, aliviando el impacto que suponen los gastos educativos en la economía doméstica, especialmente en un contexto de alza de precios. Las bases de la convocatoria se encuentran publicadas en la página web oficial del Ayuntamiento.

Las subvenciones están dirigidas específicamente a los alumnos matriculados en los niveles de Educación Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Para ser beneficiarios, los estudiantes deben cursar sus estudios en el Colegio Público Comarcal Bernardino Pérez o en el IES Fernando I, aunque también se contemplan casos de alumnos que, por diversos motivos, asistan a centros integrados en la Mancomunidad del Sur de León (Mansurle).

Para que el gasto sea subvencionable, las familias deben presentar facturas que acrediten la compra de los libros y el material en los comercios situados en el término municipal de Valencia de Don Juan. De esta forma, el consistorio se asegura de que la inversión económica revierta en los libreros y establecimientos de proximidad de la localidad.

En cuanto a la cuantía de las ayudas, el sistema se ha diseñado de forma progresiva. Se otorgará un máximo de 100 euros por alumno para aquellas unidades familiares cuya renta no supere tres veces el IPREM, mientras que el resto de solicitantes que cumplan los requisitos generales podrán optar a una ayuda de 50 euros. Entre las condiciones figuran que toda la unidad familiar esté empadronada en el municipio y que se esté al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento, la Seguridad Social y la Hacienda Pública.

El plazo para la presentación de solicitudes ya se encuentra abierto y se extenderá hasta el próximo 2 de marzo de 2026. Los interesados pueden realizar el trámite de manera telemática, según se recoge en las bases.