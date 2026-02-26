Corbillos acomete obras de urbanismo en tres localidades

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento ha proyectado una serie de mejoras urbanísticas en las localidades de Corbillos, San Justo y Rebollar de los Oteros. El objetivo principal es renovar infraestructuras que, debido al paso del tiempo y al tráfico, presentan un estado deficiente, así como garantizar la seguridad de los peatones. El presupuesto es de 68.864 euros con cargo al Plan de Obras de la Diputación para 2025.

En la calle Las Eras de la localidad de Corbillos se habilitará un tramo de acera de 1,50 metros de ancho para separar el tránsito de peatones del tráfico de vehículos. Esta obra requiere el entubado previo de la cuneta existente y la instalación de un sistema de drenaje con tuberías de polipropileno y sumideros, garantizando así la correcta evacuación de aguas pluviales en la zona urbana.

En San Justo de los Oteros, se reforzará el firme en tramos de la Calle Las Eras, Calle Casado y la Plaza Mayor. Por su parte, en Rebollar de los Oteros se intervendrá en la Calle Barrial, donde se saneará un «blandón» (fallo profundo del terreno) antes de aplicar una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente para prolongar la vida útil de la calzada.

El proyecto aborda problemas estructurales en el subsuelo de Rebollar de los Oteros. Se llevará a cabo la renovación de dos acometidas de saneamiento, una en la Plaza Mayor y otra en la Calle Real para solucionar fallos de funcionamiento y hundimientos que, hasta ahora, provocaban la entrada de agua en viviendas con las lluvias.