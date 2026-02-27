Asaja espera que el campo retome su actividad "paulatinamente" tras las lluvias

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La organización agraria Asaja de León ha celebrado este viernes en Santa María del Páramo su 40 Asamblea General Ordinaria, en la que se ha impuesto la insignia de oro de la misma al antiguo presidente Demetrio Espadas Lazo. La opa ha analizado la situación del sector, tras una temporada de lluvias que «ha detenido la mayoría de los trabajos en el campo, trabajos que se están retomando paulatinamente y que se centrarán en terminar la recolección del maíz y la remolacha, abonar y dar tratamientos herbicidas a los cereales».

Asimismo, ha señalado que el sector ganadero atraviesa «una situación favorable desde hace ya más de un año, pero hay amenazas de bajada de precio de la leche en los contratos que se revisarán en próximas fechas, algo que la organización espera que no se consume, ya que no hay razones de mercado para ello». También sigue reclamando medidas para mitigar los daños del lobo y otros animales salvajes, «y medidas que protejan contra enfermedades objeto de erradicación que han hecho aparición en los últimos años o pueden aparecer por vez primera».

En la Asamblea se valoró el estado de la reforma de la PAC, los acuerdos comerciales de la Unión Europea con Mercosur y con otros territorios, y la guerra que no cesa de los aranceles con Estados Unidos, entre otras cuestiones de actualidad. «El sector está viviendo con gran preocupación el desequilibrio que existe entre el precio de los productos y el coste de los insumos, teniendo como principal exponente los cereales y los abonos. La reducción de los aranceles a los abonos, que ha aprobado recientemente la Comisión Europea, no es suficiente para que las producciones vuelvan a una senda de competitividad», ha remarcado el sindicato agrario, que contó con la clasura del presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, quien recordó la independencia política de la opa, y por lo tanto la libertad de voto de todos los socios a la hora de participar en las mismas. Dujo afirmó que los agricultores «no queremos que nos regalen el oído con promesas que no se piensan cumplir o que simplemente son demagogia» y que ante asuntos importantes como la PAC o las relaciones con los mercados internacionales, «haya un consenso de todas las fuerzas políticas».