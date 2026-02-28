Valencia de Don Juan cualifica a 165 alumnos para el mercado laboral

Acto de entrega de los diplomas al que acudió el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego.dl

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, participó este viernes en la entrega de diplomas a los ocho alumnos del programa mixto ‘Coyanza Integra XI’, promovido por el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan y que se ha centrado en el ámbito de la jardinería.

Este es uno de los trece cursos que finalizan este mes de febrero y que han permitido la formación de un total de 165 alumnos desempleados en distintas especialidades adaptadas a las necesidades del mercado laboral.

En el acto, que tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, el delegado del la Junta quiso destacar que «se trata de un programa estratégico que combina formación y empleo real, facilitando la incorporación al mercado laboral en sectores con demanda». En el caso de Valencia de Don Juan, estos cursos han llegado a finalizar con la colocación del 70% de los participantes.

En esta ocasión, los ocho alumnos han desempeñado diversas mejoras en el municipio a lo largo de este año como en el skate-Parkjardin de la Concordia, han construido un jardín prolongación sur de Vallezate y han producido y mejorado plantas ornamentales en huertos ecológicos municipales.

El resto de los programas mixtos que finalizaron este viernes en León han sido impartidos por Alzheimer León, la Diputación Provincial, los ayuntamientos de San Andrés del Rabanedo (con dos acciones formativas), La Bañeza, La Pola de Gordón, Villaquilambre y Valencia de Don Juan, sumando 110 participantes en especialidades como atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, actividades auxiliares en viveros y jardines, limpieza de superficies y mobiliario en edificios, carpintería, revestimientos, jardinería, horticultura, fruticultura, apicultura y trabajos forestales.

En este sentido, el delegado quiso agradecer también la implicación de las entidades promotoras en la solicitud y desarrollo de estos proyectos, que han hecho posible con su participación. Con estos programas formativos el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan pretende que quienes participen en ellos adquieran más habilidades y nuevos conocmientos.

Cursos en el Bierzo

En la Comarca del Bierzo se han ejecutado cinco cursos mixtos promovidos por Asprona Bierzo, el Consejo Comarcal y los ayuntamientos de Toral de los Vados, Bembibre y Sancedo, con un total de 47 participantes.

Estas acciones han formado a los alumnos en atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones y domicilios, albañilería, pintura y revestimientos, así como viverismo general y trabajos forestales.

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo continúa avanzando en la mejora de la formación profesional de las personas desempleadas, adecuando la oferta formativa a las necesidades reales del mercado laboral y reforzando las oportunidades de inserción en el territorio.