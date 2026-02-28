Herido un hombre de 73 años en un accidente en Saelices de Payuelo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un hombre de 73 años ha resultado herido tras salirse de la vía y volcar su coche en un accidente en el camino de Cristo en Saelices de Payuelo, en el término municipal de Valdepolo este sábado a las 14:55. Al lugar de los hechos, ha acudido la Guardia Civil de tráfico de León y Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado recursos para atender a un varón de 73 años que no se encontraba bien y refería un dolor de cuello y de hombros.