Un choque entre coches deja un herido de 76 años en Valderas

Al lugar de los hechos, se han trasladado la Guardia Civil de Tráfico de León y Emergencias Sanitarias

Ambulancia del 112.112

Redacción
León

El 112 de Castilla y León ha dado aviso este sábado a las 18:37 por un accidente en la calle Gerardo Arteaga Abad en la localidad de Valderas. Según informa Emergencias, se trata de un choque fronto-lateral de dos turismos. Al lugar de los hechos, se han trasladado la Guardia Civil de Tráfico de León y Emergencias Sanitarias que envía una unidad para atender un herido de 76 años.

