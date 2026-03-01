Más de 1.200 árboles repueblan ya el Valle del Eria

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Más de 40 voluntarios se dieron cita este sábado en la facendera que acogió Felechares de la Valdería para plantar castaños y robles y que organizó la Asociación Tierras Quemadas de La Bañeza y Comarca. A esta cita, cuyo objetivo era reforestar el Valle del Eria con árboles procedentes de la donaciones y acciones solidarias impulsadas por la Fundación Renacimiento Rural Leonés, un cuentacuentos de Manuel Ferrero y la Asociación Telares del Torío, se unieron 70 voluntarios de Indra, a través de la fundación FDI, llegados de Madrid, León y Gijón en Pinilla de la Valdería. Entre ambas iniciativas se pantaron más de 1.200 robles, castaños y encinas en zonas arrasadas por los incendios del pasado verano.

Una jornada soleada que fue «un éxito», según la organización. El buen tiempo hizo más agradable un polan solidario en el que la tierra se mostró en perfectas condiciones, húmeda y fácil para cavar.

En Felechares de la Valdería participaron más de 40 personas de la asociación Tierras Quemadas. Hasta este rincón de la provincia se desplazó también un grupo de adolescentes que aprendieron a plantar, a limpiar el fondo del agujero de piedras para que las raíces prendan mejor, a cubrir las raíces del plantón, colocarle tutores y protectores y a colocar un círculo de piedras para retener el agua. Todo se dio para disfrutar de un ambiente de trabajo en común en el que no faltaron las conversaciones al sonido de las paladas ni el canto de los pájaros.

Se trabajó en un bosque de castaños reforestando con castaños. Además, robles y encinas, en otra zona cercana. Al mismo tiempo, en Pinilla de la Valdería, la asociación Tierras Quemadas gestionó la labor de 70 voluntarios de Indra, a través de la fundación FDI.

En el grupo de FDI-Indra, se organizaron «milimétricamente», con un carpa de avituallamiento y varios expertos se encargaron de dirigir al grupo de voluntarios venidos de Madrid, León y Gijón. La jornada terminó con una chocolatada popular en Felechares y la visita a los monumentos megalíticos de la zona. Para el día 21 marzo, Tierras Quemadas plantea otra facendera para replantar e invita a todo el mundo a participar.

La de ayer sábado fue la cuarta facendera desde que arrancó la iniciativa de la Asociación Tierras Quemadas de La Bañeza y Comarca el pasado mes de septiembre.