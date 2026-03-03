Herida una mujer de 58 años tras un accidente entre dos vehículos en Fabero

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido una llamada de alerta durante la mañana de este martes.

El aviso alertaba de un accidente, una colisión entre dos turismos a la altura del número 46 de la calle Cuesta, en Fabero, a 12.32 horas.

Como consecuencia, una mujer de 58 años ha resultado herida, alegando con dolores de brazo y de pierna.

Para ello, se ha avisado a Tráfico de León y a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia al lugar para atender in situ a la víctima.