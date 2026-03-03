Herido un menor de 5 años tras un accidente en Brazuelo

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido una alerta por un accidente durante la noche de este martes.

Según los alertantes, a las 20.27 horas, se producía una salida de un turismo en el kilómetro 330 de la N-VI, en Brazuelo.

Como consecuencia, un menor de 5 años ha resultado herido que, aunque consciente, se queja de dolor en las piernas.

Se ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar de los hechos para atender al pequeño.