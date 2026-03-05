Avances hacia la gestión conjunta de San Isidro, Leitariegos, Fuentes de Invierno y Pajares

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha asistido este jueves al apagado simbólico de los generadores de gasoil que abastecían de energía a Fuentes de Invierno. A partir de ahora, la estación asturiana se beneficiará de la conexión eléctrica con San Isidro gracias al convenio suscrito por la institución provincial con el Gobierno del Principado de Asturias, quien ha asumido el coste de esta infraestructura.

El encuentro con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y al que también ha acudido el diputado de Turismo, Octavio González, así como la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanesa Gutiérrez, ha servido para que ambas administraciones continúen avanzando hacia la gestión conjunta de San Isidro, Valle Laciana – Leitariegos, Fuentes de Invierno y Pajares. “Es un proyecto de futuro en el que llevamos tiempo trabajando y se han mantenido varias reuniones para ello”, ha explicado Gerardo Álvarez Courel, quien ha recordado que “ya se hacen promociones conjuntas entre ambas administraciones”.

El presidente de la Diputación ha resaltado que el trabajo ahora se centra en aspectos “técnicos, jurídicos y económicos” para que se materialice la gestión conjunta de las cuatro estaciones de esquí. “Pero quiero resaltar que la voluntad tanto del Principado como de la Diputación de León es clara para poder llevar a cabo esa gestión unificada”, ha resaltado Álvarez Courel.

En este sentido, el presidente de la institución provincial ha mostrado su “preocupación por el estado de la carretera LE-331”, de titularidad autonómica, por lo que ha exigido a la Junta de Castilla y León su rehabilitación inmediata, “ya que está en un estado lamentable y es fundamental para garantizar el futuro de la fusión y gestión conjunta de las estaciones de esquí, sobre todo para que el acceso desde León tenga la máxima calidad y seguridad”.

“Llegados aquí, y teniendo en cuenta que estamos hablando de los próximos años, de la próxima legislatura, tenemos toda la ambición para fortalecer la estación. No nos conformamos con lo que hemos hecho. Por eso vamos a trabajar conjuntamente con la Diputación de León en la gestión conjunta de las cuatro estaciones”, ha agregado por su parte el presidente del Principado, Adrián Barbón.

Tanto el Gobierno de Asturias como la Diputación de León pretenden que la gestión conjunta sirva para potenciar el uso de las cuatro estaciones a lo largo de todo el año y, a la vez, superar las consecuencias del cambio climático.