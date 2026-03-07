La Vecilla vuelve a reunir a los amantes de la pesca con su feria de la mosca artificial, en fotos

La Vecilla se ha convertido este fin de semana, una vez más, en el epicentro de los amantes de la pesca y de la naturaleza con la inauguración de la Muestra de Gallos de Pluma y Mosca Artificial de La Vecilla, que alcanza ya su 28ª edición.

El acto inaugural estuvo presidido por el alcalde, Moisés González, quien estuvo acompañado por diversas autoridades provinciales, como el vicepresidente de la Diputación de León y alcalde de Vegacervera, Octavio González, y el diputado provincial y alcalde de La Robla, Santiago Dorado. A la jornada también asistió la candidata del PP a las Cortes, María José Casais, junto a varios alcaldes y responsables de su partido.

Todos ellos recorrieron los cerca de medio centenar de expositores que conforman la feria, un escaparate en el que La Vecilla muestra uno de sus tesoros más preciados, las plumas de pesca, consideradas únicas en el mundo. Sus gallos destacan por ofrecer plumas de tonalidades diversas y propiedades muy particulares. Su brillo y textura las convierten en un material ideal para imitar las alas de los insectos en la pesca con mosca, lo que explica su prestigio internacional entre pescadores y artesanos.

Este conocimiento, además, se transmite de generación en generación. La técnica artesanal para la elaboración de moscas artificiales sigue pasando de los maestros a los más jóvenes, garantizando la continuidad de esta tradición.

El programa comenzó con la apertura del recinto ferial y el desfile de pendones del Curueño, acompañados por la agrupación Agavica, que recorrieron el trayecto desde el edificio consistorial hasta el pabellón.

Posteriormente tuvo lugar el pregón inaugural, a cargo de Ignacio Rojo Herguedas, presentador del programa Veda Abierta del canal Caza y Pesca de Movistar+, quien destacó que para él es «un orgullo poner en valor la tradición de la Montaña leonesa y la artesanía del gallo pardo e indio de León».

Después llegó uno de los momentos más populares, la degustación de sopa de trucha, acompañada del tradicional regalo de una cazuela de barro.

La tarde continuó con la presentación del libro Amigos de anzuelos, agua y ramaje, de Eduardo García , y la proyección del documental La leyenda de los Ríos Salvajes en el colegio San Tirso, y posterior coloquio con su director y protagonistas.