San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos reciben a un total de 7.676 visitantes este fin de semana

Las estaciones invernales y de montaña gestionadas por la Diputación de León, San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, han recibido a un total de 7.676 esquiadores durante un fin de semana en el que los usuarios han podido disfrutar de más de 20 kilómetros de pistas para la práctica del deporte blanco.

Por las instalaciones de San Isidro han pasado 6.165 visitantes que han podido disfrutar de 15,4 kilómetros esquiables repartidos en 16 pistas: cinco verdes, cuatro azules y siete rojas. La estación ha mantenido diez remontes en servicio: cuatro telesillas, tres telesquís y tres cintas y los espesores de la nieve en las pistas, de tipo primavera, han oscilado entre los 20 y los 70 centímetros.

Todos los servicios de la estación han estado operativos y se han puesto a disposición de los usuarios pistas aptas para todos los niveles de esquí en los sectores de Cebolledo, Riopinos y Requejines. Este domingo ha sido el día de mayor afluencia de visitantes, con 3.522 esquiadores llegados principalmente de León, Asturias, otras provincias de Castilla y León, Galicia y Portugal.

Durante la semana han tenido lugar las campañas de nieve y las de ‘Marzo en blanco’, puestas en marcha por la Diputación de León, que han sumado 1.232 asistencias de escolares y jóvenes. Además, el miércoles 4 de marzo se celebró en San Isidro un evento de carácter nacional, la ‘Jornada Práctica de Identificación y Gestión de Riesgos en Entornos de Nieve’, en el marco de la Semana Europea de los Deportes de Invierno de 2026.

En Valle Laciana-Leitariegos el total de usuarios entre el viernes, el sábado y el domingo ha ascendido a 1.511, siendo el último (con 612 accesos) el día de mayor afluencia. La estación ha ofrecido 5,56 kilómetros esquiables, 12 pistas: dos verdes, siete azules y una roja, además del circuito infantil y el snowpark y diez remontes en servicio. Los espesores de la nieve, de calidad primavera, han variado entre los 20 y los 100 centímetros.

Durante la semana han visitado la estación alumnos del CEIP Ribas del Sil y de la Universidad de León. Además, la nieve caída durante la noche del jueves ha servido para acondicionar mejor las pistas y ha permitido la apertura del snowpark, en el que los usuarios han podido disfrutar de los diferentes módulos durante las jornadas del sábado y el domingo.

Desde la Diputación de León se recuerda la importancia de consultar la información actualizada sobre el estado de las estaciones y las previsiones meteorológicas a través de la página web oficial www.nieveleon.com antes de planificar la visita a cualquiera de los complejos invernales de la provincia.