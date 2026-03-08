Herido un octogenario al salirse de la vía y volcar su turismo en Fontoria de Cepeda

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido un nuevo aviso alertando de un accidente durante la tarde de este domingo.

El suceso ha tenido lugar a las 15.17 horas en la carretera LE-451, kilómetro 7, en Fontoria de Cepeda.

Un vehículo se ha salido de la vía y ha terminado volcando y como consecuencia, ha quedado herido un hombre de 89 años. Se ha solicitado asistencia para atender a la víctima.

También se ha informado a Tráfico de León y a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia y ha trasladado al herido al hospital.