Herido un motorista al chocar contra el quitamiedos a la entrada de Murias de Rechivaldo

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido un nuevo aviso de alerta por un accidente durante la tarde de este domingo.

El suceso ha ocurrido a las 18.47 horas, cuando el conductor de una moto cross ha chocado contra el quitamiedos , en la entrada de Murias de Rechivaldo desde Astorga.

La víctima, un varón de 27 años, refleja estar dolorido. Se ha avisado a Tráfico de León y a Sacyl que ha movilizado recursos al lugar.