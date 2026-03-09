Diario de León

Los embalses de Barrios de Luna y Porma están ya a cerca del 89% de su capacidad

Las reservas hídricas suman 1.126 hm³ en León, un 14% más de la media de la última década

El embalse de Barrios de Luna es que el más agua almacena de la provincia, como se aprecia en la imagen de este mismo lunes.

El embalse de Barrios de Luna es que el más agua almacena de la provincia, como se aprecia en la imagen de este mismo lunes.ramiro

María Carnero
Publicado por
María CarneroRedactora de Provincia
León

Creado:

Actualizado:

Los embalses de la cuenca del Duero en la provincia de León se encuentran esta semana en máximos al alcanzar ya el 87,4 por ciento de capacidad, lo que suma un total de 1.126 hectómetros cúbicos, de los 1.288 de capacidad que suman sus cuatro pantanos.

Esta cantidad supone 7,8 puntos más que la semana pasada y un 14% más que la media de los últimos diez años, lo que permitirá asegurar las reservas hídricas sin problemas de cara a la próxima campaña de riego.

Por embalses, el que más agua tiene en estos momentos es el de Barrios de Luna, que está al 88,9%, con 275,9 hectómetros cúbicos, seguido por el Porma, que está al 88,6 (275,4 hm3), Riaño a, 87,2% (559,4 hm3) y por último Villameca, que está al 82,3%, con 15, hm3 almacenados.

Situación de los embalses

Situación de los embalses

En su conjunto, los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan 2.406,1 hectómetros cúbicos (hm3), lo que supone el 84,3 por ciento de su capacidad. Como dato curioso, el embalse del Pontón Alto, en Segovia, ha alcanzado ya el cien por cien de su capacidad.

Activados los avisos por nieve por encima de los 900 metros en la provincia

Las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora están durante este martes en aviso amarillo por nevadas que podrían alcanzar acumulaciones de hasta diez centímetros de espesor, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).En concreto, estarán en aviso amarillo (peligro bajo) las zonas de la Cordillera Cantábrica de León y la zamorana de Sanabria por nevadas de hasta diez centímetros con una cota de nieve de 1.400 metros que descenderá hasta los 900 o 1.000. Por debajo de los 1.200 metros las acumulaciones podrían ser menores, según el aviso, que se mantiene hasta este mates. El mismo aviso se activará a partir de las 15.00 horas en el Sistema Central de Ávila y Salamanca y la Cordillera Cantábrica de Palencia (en este caso con acumulaciones de cinco centímetros). A partir de las 18.00 horas se activan avisos amarillos en zonas de meseta de Ávila, Salamanca y Segovia, donde se esperan acumulaciones menores por encima de los 800-900 metros.
tracking