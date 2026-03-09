Las reservas hídricas suman 1.126 hm³ en León, un 14% más de la media de la última década

El embalse de Barrios de Luna es que el más agua almacena de la provincia, como se aprecia en la imagen de este mismo lunes.ramiro

Los embalses de la cuenca del Duero en la provincia de León se encuentran esta semana en máximos al alcanzar ya el 87,4 por ciento de capacidad, lo que suma un total de 1.126 hectómetros cúbicos, de los 1.288 de capacidad que suman sus cuatro pantanos.

Esta cantidad supone 7,8 puntos más que la semana pasada y un 14% más que la media de los últimos diez años, lo que permitirá asegurar las reservas hídricas sin problemas de cara a la próxima campaña de riego.

Por embalses, el que más agua tiene en estos momentos es el de Barrios de Luna, que está al 88,9%, con 275,9 hectómetros cúbicos, seguido por el Porma, que está al 88,6 (275,4 hm3), Riaño a, 87,2% (559,4 hm3) y por último Villameca, que está al 82,3%, con 15, hm3 almacenados.

Situación de los embalses

En su conjunto, los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan 2.406,1 hectómetros cúbicos (hm3), lo que supone el 84,3 por ciento de su capacidad. Como dato curioso, el embalse del Pontón Alto, en Segovia, ha alcanzado ya el cien por cien de su capacidad.