La Diputación arreglará la carretera de Villamizar cuando tenga los terrenos

El vicepresidente de la Diputación de León y diputado encargado del área de Infraestructuras, Roberto Aller, ha explicado que la carretera de Villamizar, la LE-6620 cuenta con más de 36 kilómetros y da servicio a seis localidades, y la institución provincial ya ha llevado a cabo diversas actuaciones encaminadas a mejorar la vía, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios.

Tras las quejas de los vecinos por el estado de la carretera publicadas en este periódico, desde la Diputación explican que el pasado año se realizaron trabajos en el inicio de la vía en Villamoratiel, en un tramo de cinco kilómetros de longitud. Además, Aller ha apuntado a que en este 2026 se están llevando a cabo actuaciones en un tramo de tres kilómetros, ubicado al final de la carretera, en concreto en Villamartín de Don Sancho.

Por otro lado, la institución provincial ya ha realizado un proyecto para otros cuatro kilómetros, el que uVillamuñío y Villacintor, que ya cuenta con los terrenos necesarios para poder comenzar los trabajos. Además, existe también otro proyecto que abarca siete kilómetros más, entre Villamoratiel y el Burgo Ranero. Según el diputado de Infraestructuras, con estos dos tramos únicamente estaría pendiente un tramo, entre Villacintor y Villamizar. Aller ha explicado que «a pesar de que también cuenta con un proyecto realizado desde la institución, el problema para el comienzo de las obras es que no tenemos a disposición los terrenos que son necesarios para ejecutarlo». «El objetivo de la Diputación es poner en marcha las obras en el menor espacio de tiempo posible para solucionar los problemas que pueda generar el estado de esta carretera, y también las del resto de la provincia", añadio. Además, ha querido recordar que recientemente se ha puesto en marcha la Oficina de Expropiaciones «para agilizar los trámites para la consecución de las actuaciones de mejora que necesita la red provincial».