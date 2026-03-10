La Bañeza inaugura un curso gratuito sobre contenidos IA

El curso fue inaugurado por el alcalde y la concejal.dl

El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, acompañado de la concejal de Desarrollo Económico y primera teniente de alcalde, Elena Baílez, inauguró este martes el curso de Creación y Edición de Contenidos Audiovisuales con Inteligencia Artificial, una actividad formativa que se celebra en el Centro Cultural de las Tierras Bañezanas los días 10, 11 y 12 de marzo, de 10.00 a 12.30 horas.

La iniciativa se desarrolla de forma gratuita y presencial dentro del programa CyL Digital y tiene como objetivo fomentar las competencias digitales entre la ciudadanía, facilitando la adaptación a los continuos avances tecnológicos tanto en la administración como en el mercado laboral.

El curso cuenta con participantes interesados en aplicar estos conocimientos en el ámbito profesional.