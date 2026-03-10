La Bañeza mejora la imagen y las aceras de la calle La Vega

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza continúa avanzando en su plan de reformas urbanas con nuevas actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad y la imagen de distintos puntos de la ciudad. Entre las últimas intervenciones destaca la realizada en la calle La Vega, donde, tras el asfaltado llevado a cabo anteriormente, se ha procedido a la mejora de las aceras.

El consistorio ha anunciado además que próximamente comenzará una segunda fase de las obras, ya que su proximidad con la carretera N-VI y la próxima apertura de una nueva superficie comercial en la zona hacen prever un aumento del tráfico en los próximos meses.

La inversión destinada a la primera fase de los trabajos supera los 35.000 euros, mientras que el asfaltado previo de la vía supuso una inversión aproximada de 40.000 euros.