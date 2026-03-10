El PSOE se compromete en Fabero a impulsar el desarrollo de las comarcas mineras

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La candidatura del PSOE de León a las Cortes ha reafirmado este martes en Fabero su compromiso de impulsar el desarrollo de las cuencas mineras “con medidas como el refuerzo de la sanidad pública, la mejora de las infraestructuras, la protección de la ganadería extensiva, la reindustrialización, la ampliación de la oferta educativa a través de formación profesional ligada al territorio o la renovación del plan de gestión de montes, asegurando una prevención real”, ha citado el candidato a las Cortes y alcalde de Villablino, Mario Rivas.

“Pocas tierras como Fabero y el resto de pueblos de las cuencas mineras saben lo que es pelear y combatir las desigualdades, porque la minería otorga un carácter que nos hace mirar hacia adelante a pesar de las dificultades; la misma mirada que proponemos desde el PSOE para lograr el cambio que necesitamos y que solo vendrá de la mano de Carlos Martínez y de nuestra cabeza de lista, Nuria Rubio, porque si algo nos identifica a los socialistas es que tenemos un proyecto sólido y un equipo integrado por personas maravillosas”, ha subrayado Rivas.

En la misma línea, el secretario general del PSOE leonés, ha recordado que “el proyecto del PSOE está elaborado desde la calle y después de reunirnos con muchos colectivos y agentes sociales para conocer sus necesidades y reivindicaciones, porque no entendemos otra forma de hacer política que poniendo a las personas en el centro”.

“Frente al programa del PSOE, con propuestas concretas para mejorar la vida de las personas e impulsar el desarrollo de nuestra tierra, tenemos la negativa y negación de la derecha y de la ultraderecha”, ha comparado Cendón, “una diferencia clara que vimos hace una semana en el debate electoral y que volveremos a ver esta noche, con un Carlos Martínez con propuestas e ideas frente a un Pollán sin argumentos y un Mañueco obsesionado con el Sanchismo”.

El secretario del PSOE leonés ha continuado con la comparativa poniendo el foco en la gestión de la Junta de los últimos años, “una gestión nula, porque mientras España crece a todos los niveles, Castilla y León está a la cola de todos los indicadores, lo que evidencia ese balance negativo”. “Un balance que solo podrá mejorar votando el domingo al Partido Socialista y apostando por nuestro proyecto, porque todos los avances que han llegado a esta tierra y a estas cuencas mineras ha sido de la mano de Gobiernos del PSOE, con el ejemplo que tenemos aquí en Fabero: la restauración de la Gran Corta que ha sido financiada por el Gobierno de España de Pedro Sánchez”.

Por su parte, la candidata Andrea López ha agradecido la asistencia de los militantes y simpatizantes socialistas “y por creer que la política todavía puede servir para mejorar la vida de las personas; así lo creemos desde el PSOE y así lo haremos desde el gobierno de la Junta a partir del 15 de marzo”.

“Estas son las elecciones que nos permitirán cambiar el futuro, de la mano del PSOE y de Carlos Martínez, apostando por el empleo y el desarrollo económico, garantizando las oportunidades de nuestros jóvenes, mejorando la forma en que cuidamos a nuestros mayores y defendiendo y reforzando los servicios públicos que sostienen nuestros pueblos, la sanidad, la educación, las pensiones y el empleo digno”, ha subrayado López, añadiendo que “queremos un Fabero con futuro, un Fabero donde quien quiera vivir aquí pueda hacerlo con oportunidades, con servicios y con calidad de vida, un Fabero que siga siendo ejemplo de convivencia, y así en todos los pueblos del Bierzo y de la provincia”.