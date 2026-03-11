La Diputación subvenciona la adhesión al Club de Producto de Ecoturismo en Riaño

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La Diputación de León ha publicado la convocatoria y bases para la concesión de la subvención en especie para la adhesión de diez entidades ubicadas en el territorio de la marca turística Montaña de Riaño al Club de Producto de Ecoturismo en España. El valor estimado de cada subvención en especie es de 1.600 euros, por lo que el total en el que se valorarían las diez subvenciones a conceder a través de la convocatoria es de 16.000 euros.

Las diez empresas que se beneficiarán de esta ayuda se sumarán a las 14 que ya se adhirieron en la anterior convocatoria, de hace dos años y con la que se logró que la Montaña de Riaño fuera el primer destino de turismo de Castilla y León con entidades incorporadas a este club.

El objetivo de la convocatoria, gestionada por el área de Turismo de la institución provincial, es regular la forma de participación de las entidades y empresarios/as del ámbito de actuación del Plan de Sostenibilidad Turística en la Montaña de Riaño para la adhesión de dichas entidades al Club de Producto Ecoturismo en España. Todo ello dentro de las actuaciones ejecutadas por la Diputación de León y previstas en el Plan de Sostenibilidad Turística en la Montaña de Riaño.

El Club de Producto Ecoturismo en España, gestionado bajo la marca Soy Ecoturista, es una iniciativa público-privada creada en 2010 por la Asociación de Ecoturismo en España (AEE). Agrupa destinos (espacios protegidos) y más de 750 empresas que ofrecen experiencias sostenibles, fomentando la conservación de la biodiversidad y el desarrollo local. Podrán ser beneficiarios de esta subvención en especie las personas físicas o jurídicas que reúnan diferentes requisitos legales, de ubicación y de actividad. En ellos se establece, por ejemplo, deben estar dadas de alta en el registro de empresas y actividades turísticas o industrias agroalimentarias de Castilla y León y ubicadas o que ejerzan su actividad en el destino turístico Montaña de Riaño, que abarca un total de 25 municipios. El plazo para la presentación de solicitudes es de 20 días hábiles desde la publicación de las bases en el BOP del lunes 9 de marzo.