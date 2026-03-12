Valencia de Don Juan amplía su oferta de ocio con dos toboganes acuáticos

Las piscinas de Valencia de Don Juan se han convertido en un referente en todo el noroeste. Vista en tres dimensiones de la posible traza de los toboganes.dl dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Valencia de Don Juan contará con dos nuevos toboganes en su complejo acuático. El Ayuntamiento coyantino ha sacado a licitación el suministro, instalación, proyecto, y servicios asociados para la ejecución de dos toboganes con hidrofrenado y sus elementos euxiliares, tal y como se refleja en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Ahí se especifica que la actuación incluye todas las necesidades para la recepción final de la instalación que se define en el anteproyecto, expuesto en la plataforma, e incluso el mantenimiento de las instalaciones durante la primera temporada y que, como paso previo para la contratación se ha elaborado el anteproyecto.

El nuevo espacio se ubicará en el sureste del tobogán rápido y la piscina de olas y los dos nuevos elementos estarán doce metros de altura, tendrán forma tubular y zonas de hidrofrenado para garantizar la seguridad de los usuarios. Además, contarán con zonas abiertas y cerradas para mejorar la experiencia.

Mientras uno de ellos tendrá una trayectoria recta y una longitud mínima de 40 metros; el otro contará con dos bucles de 360 grados y una longitud mínima de 90 metros. Ambos conformarán un conjunto que mantendrá una temática y una decoración en referencia a la misma para hacerlo aún más atractivo.

Una vez firmado el contrato, el plazo de ejecución será de seis meses. La capacidad del conjunto de toboganes no será inferior a 360 usuarios por hora, lo que supone un usuario por cada tobogán cada 20 segundos, según se especifica en el anteproyecto. El presupuesto estimado alcanza los 505.999,99 euros, una cantidad en la que se incluye el proyecto, así como el resto de obras, servicios y suministros.

Con esta nueva instalación en la zona de ocio acuático de Valencia de Don Juan, el ayuntamiento busca mejorar la oferta estival de una de las zonas que más afluencia de público registra durante los meses de verano.