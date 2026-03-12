La agencia Efe rectifica la información sobre un accidente en Jiménez de Jamuz

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La agencia Efe informó por error este miércoles de que un trabajador que había resultado herido tras caer desde una altura de unos cuatro metros en una zona de bodegas de Jiménez de Jamuz había fallecido cuando en realidad el trabajador muerto se ha producido en un vivero en Villadangos del Páramo.

Fue en esta última localidad donde un hombre de 59 años falleció en un accidente laboral tras precipitarse desde la escalera en la que se encontraba en las inmediaciones de un vivero.

Efectivos de Emergencias Sanitarias de Sacyl acudieron al lugar del accidente, lograron estabilizar al trabajador antes de su traslado al Hospital de León, donde, pese a los esfuerzos del personal sanitario, falleció a consecuencia de las lesiones sufridas.