Los municipios inundados contarán con ayudas para contrarar a parados

Vista de Cebrones del Río el pasado mes de febrero durante el episodio de avenidas.ramiro

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

La Junta dio ayer luz verde a un paquete de subvenciones, por un importe total de 3.024.000 euros, destinado a financiar la contratación de personas desempleadas en los ayuntamientos de Castilla y León afectados por las inundaciones del pasado mes de febrero. Estas ayudas, gestionadas a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), forman parte de las medidas incluidas en el Acuerdo 16/2026 para la recuperación de las zonas afectadas.

La medida tiene por objeto sufragar los costes laborales derivados de la contratación de personas desempleadas para realizar obras y servicios de interés general y social que sean de competencia municipal, y que contribuyan a la recuperación y regeneración de las zonas afectadas o a la asistencia a los vecinos.

En León, los municipios que podrán recibir esta subvención son Alija del Infantado, Almanza, Bembibre, Cacabelos, Camponaraya, Castrillo de la Valduerna, Castropodame, Cea, Cebrones del Río, Corullón, La Bañeza, Laguna de Negrillos, Las Omañas, Llamas de la Ribera, Lucillo, Oencia, Palacios del Sil, Ponferrada, Quintana del Castillo, Sahagún, San Emiliano, San Justo de la Vega, Santa María de la Isla, Santa Marina del Rey, Soto de la Vega, Soto y Amío, Toreno, Trabadelo, Valdelugueros, Valderas, Valdesamario, Villamanín, Villamartín de Don Sancho, Villameca, Villamejil, Villamol, Villaobispo de Otero y Villaselán.

Para facilitar la ejecución inmediata de las obras, los ayuntamientos podrán contar con el anticipo del 100% de la subvención, sin necesidad de aportar garantías.

El programa (Renacel-2) permitirá formalizar un total de 252 contratos en otros tantos ayuntamientos (un trabajador por municipio) con una subvención de 12.000 euros por contrato. Las contrataciones deberán tener una duración de entre 90 y 180 días, extendiéndose el periodo de contratación subvencionable hasta el 28 de febrero de 2027.

Los municipios beneficiarios son los incluidos en la Orden de 26 de febrero, que determina los términos municipales afectados por el episodio meteorológico extremo: nueve en la provincia de Ávila, 24 en Burgos, 38 en León, 18 en Palencia, 21 en Salamanca, 29 en Segovia, 13 en Soria, 16 en Valladolid y 84 en Zamora.

El pasado mes de febrero la provincia vivió uno de los episodios de lluvias más intensos de la última década. La Confederación Hidrográfica del Duero emitió un total de 2.780 avisos hidrológicos por riesgo de inundación en aquel episodio de avenidas.