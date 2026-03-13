Convocan ayudas de 35 M€ para planes silvopastorales en 2026

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) la convocatoria de ayudas para actuaciones silvopastorales correspondientes al año 2026. Esta línea de subvenciones cuenta con una dotación global de 35 millones de euros, con posibilidad de incremento según la disponibilidad presupuestaria, y se enmarca en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) de España para el periodo 2023-2027.

El objetivo principal de la línea publicada este viernes es financiar tanto la elaboración de planes silvopastorales de cinco años de duración como la ejecución de las labores previstas en dichos planes. Estas actuaciones buscan mejorar la compatibilidad entre el aprovechamiento ganadero y la conservación de los espacios forestales, fomentando una gestión sostenible del territorio. La financiación procede de un modelo de colaboración entre el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Estado y la propia Administración autonómica.

En cuanto a los beneficiarios, la orden establece que podrán solicitar estas subvenciones las personas físicas o jurídicas que sean titulares de explotaciones ganaderas con aprovechamiento de pastos, así como las entidades locales propietarias de montes o terrenos forestales que cuenten con Código de Explotación Agraria (C.E.A.). Asimismo, se permite la participación de agrupaciones de titulares privados sin personalidad jurídica y de entidades locales que se agrupen entre sí para realizar actuaciones comunes.

El procedimiento de concesión se tramitará en régimen de concurrencia competitiva entre todas las solicitudes presentadas. Los interesados disponen de un plazo que comienza el día siguiente a la publicación del extracto en el BOCyL y que permanecerá abierto hasta el próximo 30 de abril de 2026, inclusive. La documentación y los detalles técnicos pueden consultarse de forma íntegra a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Esta partida se une a la publicada el pasado mes de febrero, destinada a la prevención de daños y selvicultura y también dentro del PEPAC, con una dotación presupuestaria de 45 millones de euros. En este caso, el objetivo de la convocatoria, cuyo plazo de solicitud permanece abierto hasta el próximo 20 de marzo, es la concesión de ayudas al desarrollo rural que sirvan para prevenir los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes, contribuyendo con ello a la protección del medio ambiente.

La finalidad es financiar la redacción de un plan quinquenal de actuaciones para la prevención de daños y selvicultura, así como la ejecución de las actuaciones y mejoras planteadas en el mismo durante los cinco años de vigencia del plan. La ejecución de los trabajos se realizará entre los años 2027 y 2031 dando continuidad a las acciones de la anterior convocatoria.

En la convocatoria, la Junta señala que se centran los esfuerzos en ayudas como esta para los propietarios forestales privados, con la intención de disminuir el riesgo y llevar a cabo más labores de prevención de daños, en más superficie y en más lugares del territorio autonómico.