Fallece el alcalde de Gradefes, Léonides Bayón

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PSOE de León ha expresado su "profunda tristeza y consternación" por el fallecimiento del alcalde de Gradefes, Leónides Bayón. "Con su pérdida se marcha un hombre bueno, profundamente comprometido con su pueblo y con su gente, que dedicó su vida al servicio público trabajando por Gradefes con honestidad, cercanía y una enorme vocación de entrega a los demás. Su labor al frente del Ayuntamiento deja la huella de quien entendía la política como una herramienta para mejorar la vida de sus vecinos y vecinas", han manifestado los socialistas en una nota de prensa.

"Hoy es un día muy duro para su familia, para sus amigos y para todo el municipio de Gradefes. Desde el PSOE de León queremos trasladarles todo nuestro cariño, nuestro abrazo y nuestro apoyo en estos momentos de inmenso dolor", añade el escrito.

Los socialistas han señalado, además, que "el socialismo leonés lamenta profundamente la pérdida de un alcalde y de un compañero que siempre defendió con orgullo a su pueblo y que será recordado por su humanidad, su compromiso y su dedicación".