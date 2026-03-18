La nube tóxica del incendio de La Bañeza, en imágenes

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León declaró hoy el nivel 1 del Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (Plancal) por el incendio originado esta madrugada en la nave de caucho y plásticos situada a la altura del número 46 de la avenida Portugal de la localidad leonesa de La Bañeza.

DL Arde una planta de neumáticos en La Bañeza y el Ayuntamiento pide a los vecinos que no salgan de casa

DL Arde una planta de neumáticos en La Bañeza y el Ayuntamiento pide a los vecinos que no salgan de casa

DL Arde una planta de neumáticos en La Bañeza y el Ayuntamiento pide a los vecinos que no salgan de casa

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DL Arde una planta de neumáticos en La Bañeza y el Ayuntamiento pide a los vecinos que no salgan de casa

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ICAL Arde una planta de neumáticos en La Bañeza y el Ayuntamiento pide a los vecinos que no salgan de casa

Ian Montero Shestakov Arde una planta de neumáticos en La Bañeza y el Ayuntamiento pide a los vecinos que no salgan de casa

Ian Montero Shestakov Arde una planta de neumáticos en La Bañeza y el Ayuntamiento pide a los vecinos que no salgan de casa

Ian Montero Shestakov Arde una planta de neumáticos en La Bañeza y el Ayuntamiento pide a los vecinos que no salgan de casa

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Incendio La Bañeza