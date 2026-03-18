Santa María del Páramo representado en el Campeonato de Castilla y León de Campo a Través

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El pasado sábado 14 de marzo, 5 atletas de la Escuela Deportiva Municipal de Atletismo participaron en el Campeonato de Castilla y León en edad escolar de Campo a través en la localidad de Zarapicos (Salamanca) que reunió a cerca de 400 corredores de toda la comunidad y donde participaban todas las selecciones provinciales y los equipos escolares o entidades clasificadas previamente en la categoría infantil y cadete.

Por parte del Ayuntamiento de Santa María del Páramo la representación fue a través del equipo Cadete Masculino, que el pasado 8 de febrero se proclamó Campeón Provincial.

De esta forma, Arturo Santos, Joel Ugidos, Javier Chamorro y Daniel Cabero participaron en un circuito de 3 kilómetros, siendo el mejor de ellos Arturo con un tiempo de 12 minutos y 21 segundos.

También, pero como representante de la selección de León, Elsa García corrió en categoría Cadete Femenino finalizando con un tiempo de 13 minutos y 55 segundos.

Con esta participación, los jóvenes corredores parameses han vivido una gran experiencia deportiva, que les hará crecer como atletas y, aunque no hayan conseguido estar entre los primeros clasificados, ser un ejemplo para el resto de deportistas no solo de la Escuela Deportiva de Atletismo sino de todas las Escuelas Deportivas Municipales.