La alcaldesa de Mansilla acusa al PSOE de “desvirtuar el resultado electoral” con la moción de censura

La alcaldesa de Mansilla de las Mulas, Camino Lozano (PP), ha cargado contra la moción de censura presentada por el PSOE en el Ayuntamiento, que se debatirá el próximo 30 de marzo, y ha denunciado que la iniciativa “desvirtúa el resultado electoral” expresado por los vecinos en las urnas.

El Grupo Socialista ha registrado esta moción con el objetivo de poner fin a lo que considera una etapa de “parálisis” en el municipio, de unos 1.700 habitantes, y abrir una nueva etapa de gobierno encabezada por la concejala socialista Vicenta García. La iniciativa cuenta con el respaldo de dos ediles no adscritos —cuyos votos resultan determinantes—, lo que permitiría a los socialistas reunir la mayoría necesaria para desalojar al PP de la Alcaldía.

Desde el PSOE, García ha defendido que la decisión “no era la intención inicial”, pero que la situación municipal “se ha ido deteriorando hasta hacerlo inevitable”, denunciando la falta de diálogo con el actual equipo de gobierno y calificando el escenario como “insostenible”.

Frente a ello, Lozano ha reivindicado la legitimidad del Ejecutivo local surgido de las elecciones municipales, asegurando que “el Partido Popular había obtenido una mayoría clara, contundente, fruto del respaldo de los vecinos que confiaron en nuestro proyecto”. En su opinión, “esa mayoría no dejaba lugar a dudas: los ciudadanos querían estabilidad, continuidad y un rumbo definido para su municipio”.

La alcaldesa ha ido más allá al valorar el trasfondo político de la moción, afirmando que “lo ocurrido en Mansilla de las Mulas no es solo un cambio de gobierno municipal, es un ejemplo preocupante de cómo la voluntad de los ciudadanos puede ser alterada mediante maniobras políticas”. En este sentido, ha subrayado que la operación “no responde a un cambio en la voluntad popular, sino a acuerdos de despacho que desvirtúan el resultado electoral”.

Uno de los puntos más críticos señalados por la regidora es el papel de los concejales no adscritos y el transfuguismo. “Quien fue elegido bajo unas siglas decide cambiar de posición, alterando mayorías y modificando gobiernos sin pasar por las urnas”, ha afirmado, cuestionando si esta práctica “respeta realmente el compromiso adquirido con los votantes”.

Pese a la situación, Lozano ha asegurado que su partido encara el futuro con confianza. “No hemos perdido la confianza de los ciudadanos, sino el poder por una suma de intereses coyunturales”, y ha añadido que “muchos vecinos sabrán valorar quién ganó en las urnas y quién llegó al gobierno por otros caminos”.

Asimismo, ha advertido de las posibles consecuencias políticas de este tipo de acuerdos. “Cuando se ignora el mensaje claro de los ciudadanos, el juicio final siempre acaba llegando en las urnas”, señala.

En cuanto a la gestión municipal, la alcaldesa ha defendido el trabajo realizado por su equipo durante el mandato, destacando que “dejamos una gestión impecable, con subvenciones concedidas y numerosos proyectos en marcha”. Entre ellos ha citado la iluminación de la muralla, la instalación de videovigilancia, un aparcamiento de caravanas, un gimnasio, un albergue en construcción y la modernización de la depuradora, además del cambio a iluminación LED, el asfaltado de calles y la digitalización de los contadores de agua.

En este contexto, ha mostrado su preocupación por el futuro de estas inversiones. “Estaremos atentos para que los más de tres millones de euros dispuestos para estas obras no se pierdan”.

Por último, Lozano ha agradecido el respaldo recibido en los últimos días, “Gracias a todos los vecinos por sus mensajes y al Partido Popular por su apoyo incondicional. En el Partido Popular somos una gran familia”.