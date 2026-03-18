El PSOE pide responsabilidades al alcalde de Sena de Luna tras dar positivo en alcoholemia y conducir sin carné
Consideran “muy grave” la situación del regidor y reclama al Partido Popular que actúe ante unos hechos “incompatibles con la responsabilidad institucional”
El Partido Socialista de León pidió hoy al alcalde de Sena de Luna, Francisco Gómez Morán, que asuma responsabilidades políticas tras ser sorprendido “nuevamente” conduciendo con resultado positivo en alcoholemia y sin carné, “una conducta reiterada que evidencia la gravedad de los hechos y su incompatibilidad con la responsabilidad institucional”.
El secretario de Política Municipal del PSOE de León, Octavio González, quiso dejar claro que “no se trata de un hecho puntual”, sino de “una situación reiterada” que “exige una reflexión y la asunción de responsabilidades por parte de quien ostenta un cargo público”.
Por este motivo, González también apeló al Partido Popular para que “valore la situación y actúe en consecuencia”. “Estamos hablando de hechos graves que afectan a la imagen de las instituciones y a la confianza de la ciudadanía, por lo que es necesario dar una respuesta acorde a esa responsabilidad”, añadió.
El socialista remarcó que este tipo de comportamientos “no pueden normalizarse” y recordó “la importancia de la ejemplaridad en el ejercicio de cualquier responsabilidad pública”. “Quien representa a un municipio debe hacerlo desde el respeto, dando ejemplo con su conducta y cumpliendo las normas”, finalizó Octavio González.