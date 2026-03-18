Valencia de Don Juan aprueba un presupuesto de 6,68 M€ para 2026

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan ha aprobado en el pleno celebrado el pasado martes su Presupuesto General para 2026, que asciende a 6.683.906,42 euros, con los votos a favor del equipo de Gobierno formado por PP y UPL y el voto en contra del PSOE.

Las cuentas municipales se presentan equilibradas, cumpliendo el principio de estabilidad presupuestaria, con la misma cuantía en ingresos y gastos, y con el objetivo, según la memoria de Alcaldía, de garantizar la sostenibilidad financiera, el control del gasto y la eficiencia en la gestión pública.

En el capítulo de gastos, el mayor peso corresponde a los gastos de personal, que alcanzan los 3,53 millones de euros, lo que supone más del 52% del total. Le siguen los gastos en bienes corrientes y servicios, con 2,86 millones (42,83%), destinados al funcionamiento diario de servicios municipales como limpieza, alumbrado o mantenimiento.

Los gastos financieros se sitúan en 14.000 euros (0,21%), mientras que las transferencias corrientes —destinadas a asociaciones y colectivos— suman 226.800 euros (3,39%).

El equipo de Gobierno destaca que el presupuesto pone el foco en el mantenimiento de los servicios públicos básicos, la mejora de la eficiencia energética —con la continuidad del alumbrado LED—, el apoyo a actividades educativas y deportivas, así como el refuerzo de áreas clave como seguridad, urbanismo y abastecimiento de agua.

En cuanto a los ingresos, el Ayuntamiento mantiene la presión fiscal sin cambios, conservando los mismos tipos impositivos que en ejercicios anteriores. Las previsiones se basan en la evolución de años previos en tasas y precios públicos, así como en los padrones municipales.

Además, el presupuesto incluye ingresos por subvenciones, entre las que destacan una aportación de la Junta de Castilla y León de 117.660 euros y ayudas para planes de empleo por 60.107 euros.

Críticas del PSOE

El grupo socialista votó en contra de las cuentas y cargó duramente contra el equipo de Gobierno, al que acusa de «falta de planificación» y «déficit de gestión». Entre sus principales críticas, señalan que los presupuestos llegan «por tercer año consecutivo tarde», lo que, a su juicio, perjudica a las asociaciones locales, que sufren retrasos en el cobro de subvenciones.

Asimismo, denuncian la existencia de una irregularidad en la documentación, al faltar —según sostienen— la plantilla de personal, y critican la ausencia de un modelo de desarrollo para el municipio.

El PSOE también cuestiona las prioridades de gasto, poniendo como ejemplo la inversión de 500.000 euros en nuevos toboganes, mientras, aseguran, se descuidan otras necesidades «más urgentes». Los socialistas contraponen esta política con la captación de más de 3 millones de euros en fondos europeos durante su etapa de gobierno para proyectos como la Casa de Cultura o instalaciones fotovoltaicas.

Por su parte, el alcalde, José Jiménez, ha reprochado al PSOE su actitud durante el debate, asegurando que «más que comentar el presupuesto se dedica a sacar rencillas políticas».

El regidor ha defendido la gestión de su equipo, señalando que han tenido que asumir problemas heredados, como la devolución de subvenciones mal gestionadas o el esfuerzo económico para acceder a fondos europeos. «Nuestros vecinos se merecen más calidad política y hablar de proyectos, no tirarnos los trapos sucios unos a otros», afirmó.