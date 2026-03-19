La Robla renueva su compromiso verde con la tradicional plantación escolar de Tudela Veguín

El municipio de La Robla volvió a teñirse hoy con la celebración de su ya tradicional jornada de plantación de árboles, una iniciativa organizada por Cementos Tudela Veguín que, desde 2002, forma parte del calendario local como un símbolo de compromiso con el entorno y la comunidad.

En esta edición, cerca de 25 alumnos del Colegio Emilia Menéndez participaron en la plantación de tejos y pinos en un enclave muy especial, el espacio situado frente a la antigua térmica, donde se alza la lámpara en memoria y homenaje a los mineros fallecidos. Un escenario que convirtió la actividad en algo más que un gesto ambiental, al conectar pasado, presente y futuro.

El acto contó con la presencia del alcalde, Santiago Dorado, junto a miembros de la corporación municipal, el presidente de la junta vecinal, así como la directora y profesorado del centro educativo. Tampoco faltó la representación de la empresa organizadora, impulsora de esta iniciativa desde hace más de dos décadas.

El director de la fábrica, Emilio García Barrera, subrayó que esta actividad busca “afianzar el compromiso con el medio ambiente y reforzar los lazos con los vecinos de La Robla, especialmente con los niños y niñas del municipio”.